У ФСБ заявили про затримання двох українців на адмінмежі з Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У ФСБ Росії заявили про затримання двох українців, яких звинувачують у спробі залишити анексований Крим в обхід російських пунктів пропуску, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Російські силовики затримали чоловіків у темний час доби, йдеться у повідомленні з посиланням на оприлюднену близьким до окупаційної влади Криму виданням інформацію ФСБ РФ.
Також вказано, що "українці мають кримінальне минуле" і на території анексованого Криму "перебивалися випадковими заробітками".
У ФСБ не називають імен затриманих чоловіків, а також дату затримання. Їхніх публічних коментарів немає.
Нагадаємо, через затримання в окупованому Криму сімферопольця Дениса Кашука відкрито провадження.