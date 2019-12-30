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У ФСБ заявили про затримання двох українців на адмінмежі з Кримом

У ФСБ заявили про затримання двох українців на адмінмежі з Кримом

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. У ФСБ Росії заявили про затримання двох українців, яких звинувачують у спробі залишити анексований Крим в обхід російських пунктів пропуску, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Російські силовики затримали чоловіків у темний час доби, йдеться у повідомленні з посиланням на оприлюднену близьким до окупаційної влади Криму виданням інформацію ФСБ РФ.

Також вказано, що "українці мають кримінальне минуле" і на території анексованого Криму "перебивалися випадковими заробітками".

У ФСБ не називають імен затриманих чоловіків, а також дату затримання. Їхніх публічних коментарів немає.

Нагадаємо, через затримання в окупованому Криму сімферопольця Дениса Кашука відкрито провадження.

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