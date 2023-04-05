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в фсб рф утверждают, что якобы в брянской области упал украинский самолет

в фсб рф утверждают, что якобы в брянской области упал украинский самолет

Киев • УНН

 • 1616128 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. в россии заявили, что якобы в брянской области упал украинский легкомоторный самолет. Погранотряд задержал пилота. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на погрануправление фсб рф, передает УНН.

Цитата

«Украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Брянской области, пилот задержан погранотрядом», - утверждается в сообщении.

Телеграм-канал Mash опубликовал, как утверждается, якобы фотографию украинского пилота, задержанного погранотрядом в Брянской области.

Дополнение

В рф задержали журналиста WSJ, который писал о чвк "вагнер". фсб заявила, что подозревает его в шпионаже.

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