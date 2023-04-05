у фсб рф стверджують, що нібито у брянській області впав український літак
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. у росії заявили, що нібито в брянській області впав український легкомоторний літак. Прикордонний загін затримав пілота. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на прикордонне управління фсб рф, передає УНН.
Цитата
«Український легкомоторний літак зазнав аварії в брянській області, пілот затриманий прикордонним загоном», - стверджується в повідомленні.
Телеграм-канал Mash опублікував, як стверджується, нібито фотографію українського пілота, затриманого прикордонним загоном у Брянській області.
Доповнення
У рф затримали журналіста WSJ, який писав про пвк "вагнер". фсб заявила, що підозрює його в шпигунстві.