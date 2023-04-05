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у фсб рф стверджують, що нібито у брянській області впав український літак

у фсб рф стверджують, що нібито у брянській області впав український літак

Київ • УНН

 • 1616129 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. у росії заявили, що нібито в брянській області впав український легкомоторний літак. Прикордонний загін затримав пілота. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на прикордонне управління фсб рф, передає УНН.

Цитата

«Український легкомоторний літак зазнав аварії в брянській області, пілот затриманий прикордонним загоном», - стверджується в повідомленні.

Телеграм-канал Mash опублікував, як стверджується, нібито фотографію українського пілота, затриманого прикордонним загоном у Брянській області.

Доповнення

У рф затримали журналіста WSJ, який писав про пвк "вагнер". фсб заявила, що підозрює його в шпигунстві.

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