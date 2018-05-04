В ФСБ РФ пояснили массовые осмотры судов, следующих в Украину

"Погранслужба пытается не допустить проникновения в Россию террористов, экстремистов и нелегальных мигрантов. Также препятствуют контрабанде оружия и боеприпасов и обеспечивают безопасность судоходства и строительства Крымского моста", - говорится в сообщении.

При этом пограничники заявили, что предупреждают экипажи иностранных судов о провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков. Отмечается, что замечаний и претензий со стороны судовладельцев в связи с проверками не поступало.

Напомним, Госпогранслужба Украины заявила, что с 30 апреля Россия начала останавливать и осматривать суда, которые следуют в Украину.