В ФСБ РФ пояснили массовые осмотры судов, следующих в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В России заявили, что проверки судов, которые направляются в Украину, обеспечивают, в частности, безопасность строительства Крымского моста. Об этом сообщило крымское погрануправление ФСБ, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Погранслужба пытается не допустить проникновения в Россию террористов, экстремистов и нелегальных мигрантов. Также препятствуют контрабанде оружия и боеприпасов и обеспечивают безопасность судоходства и строительства Крымского моста", - говорится в сообщении.
При этом пограничники заявили, что предупреждают экипажи иностранных судов о провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков. Отмечается, что замечаний и претензий со стороны судовладельцев в связи с проверками не поступало.
Напомним, Госпогранслужба Украины заявила, что с 30 апреля Россия начала останавливать и осматривать суда, которые следуют в Украину.