У ФСБ РФ пояснили масові огляди суден, які прямують в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Росії заявили, що перевірки судів, які направляються в Україну, забезпечують, зокрема, безпеку будівництва Кримського моста. Про це повідомило кримське прикордонного управління ФСБ, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Прикордонна служба намагається не допустити проникнення в Росію терористів, екстремістів і нелегальних мігрантів. Також перешкоджає контрабанді зброї і боєприпасів та забезпечує безпеку судноплавства і будівництва Кримського мосту", - йдеться в повідомленні.
При цьому прикордонники заявили, що попереджають екіпажі іноземних суден про провокації в Азовському морі з боку українських силовиків. Відзначається, що зауважень і претензій з боку судновласників в зв'язку з перевірками не надходило.
Нагадаємо, Державна прикордонна служба України заявила, що з 30 квітня Росія почала зупиняти і оглядати судна, які прямують в Україну.