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Во французском Нанте крупный пожар в готическом соборе

Во французском Нанте крупный пожар в готическом соборе

Киев  •  УНН

 • 22483 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Пожар в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте разгорелся сегодня утром. Об этом УНН сообщает со ссылкой на французский телеканал BFMTV.

"В эту субботу утром произошел пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте", - сообщает телеканал.

Как указано, в пожарной службе региона подтвердили информацию, указав, что пожар разгорелся внутри собора. Густой черный дым заметен за витражом, расположенным между двумя башнями готического собора, построенного между 15 и 19 веками, уже пострадавшего от пожара в 1972 году.

"Огонь еще не под контролем", - также указали в службе.

Пожарные были оповещены о пожаре в 7:44 утра по местному времени, и 70 из них были отправлены на место происшествия.

Как сообщал УНН, в прошлом году 15 апреля вспыхнул пожар в соборе Парижской Богоматери, огонь удалось полностью потушить только утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля храма. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

Les pompiers arrivent sur place pic.twitter.com/KQHsuONkwb

— Valentin Bourdaud (@ValBourdaud) July 18, 2020

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