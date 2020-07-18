Во французском Нанте крупный пожар в готическом соборе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Пожар в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте разгорелся сегодня утром. Об этом УНН сообщает со ссылкой на французский телеканал BFMTV.
"В эту субботу утром произошел пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте", - сообщает телеканал.
Как указано, в пожарной службе региона подтвердили информацию, указав, что пожар разгорелся внутри собора. Густой черный дым заметен за витражом, расположенным между двумя башнями готического собора, построенного между 15 и 19 веками, уже пострадавшего от пожара в 1972 году.
"Огонь еще не под контролем", - также указали в службе.
Пожарные были оповещены о пожаре в 7:44 утра по местному времени, и 70 из них были отправлены на место происшествия.
Как сообщал УНН, в прошлом году 15 апреля вспыхнул пожар в соборе Парижской Богоматери, огонь удалось полностью потушить только утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля храма. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.
Les pompiers arrivent sur place pic.twitter.com/KQHsuONkwb— Valentin Bourdaud (@ValBourdaud) July 18, 2020