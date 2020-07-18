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У французькому Нанті масштабна пожежа в готичному соборі

У французькому Нанті масштабна пожежа в готичному соборі

Київ • УНН

 • 22484 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Пожежа в соборі Святих Петра і Павла у французькому Нанті розгорівся сьогодні вранці. Про це УНН повідомляє з посиланням на французький телеканал BFMTV.

"У цю суботу вранці сталася пожежа в соборі Святих Петра і Павла в Нанті", - повідомляє телеканал.

Як зазначено, в пожежній службі регіону підтвердили інформацію, вказавши, що пожежа розгорілася всередині собору. Густий чорний дим помітний за вітражем, розташованим між двома вежами готичного собору, побудованого між 15 і 19 століттями, який вже постраждав від пожежі в 1972 році.

"Вогонь ще не під контролем", - також зазначили в службі.

Вогнеборці були сповіщені про пожежу о 7:44 ранку за місцевим часом, і 70 з них були відправлені на місце події.

Як повідомляв УНН, торік 15 квітня спалахнула пожежа в соборі Паризької Богоматері, вогонь вдалося повністю загасити тільки вранці наступного дня. За попередніми даними, загоряння сталося в районі шпиля храму. Полум'я повністю знищило дерев'яний дах і шпиль, який впав на кам'яне склепіння і пробив його в трьох місцях. Частина шпиля догорала вже на підлозі собору.

Les pompiers arrivent sur place pic.twitter.com/KQHsuONkwb

— Valentin Bourdaud (@ValBourdaud) July 18, 2020

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