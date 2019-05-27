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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 111225 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137487 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144597 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130116 просмотра

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6 марта, 14:10 • 130184 просмотра

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Во Франции заключенный сбежал во время голосования на выборах

Во Франции заключенный сбежал во время голосования на выборах

Киев  •  УНН

 • 9449 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Осужденный, которого отпустили из тюрьмы для голосования на выборах в Европарламент, не вернулся в свою камеру. Об этом УНН сообщает со ссылкой на французскую радиостанцию Europe 1.

Сообщается, что на юго-западе Франции в департаменте Ло и Гаронна осужденного временно отпустили из тюрьмы для того, чтобы он мог проголосовать на выборах в Европейский парламент, но он не вернулся в камеру.

По данным издания, мужчине разрешили голосовать в воскресенье с 10:30 до полудня, он пошел голосовать и сбежал. Мужчина должен был отбывать наказание в тюрьме до 2022 года.

Напомним, Европейский парламент объявил предварительные результаты выборов, которые состоялись в странах ЕС 23-26 мая.

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