Во Франции заключенный сбежал во время голосования на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Осужденный, которого отпустили из тюрьмы для голосования на выборах в Европарламент, не вернулся в свою камеру. Об этом УНН сообщает со ссылкой на французскую радиостанцию Europe 1.
Сообщается, что на юго-западе Франции в департаменте Ло и Гаронна осужденного временно отпустили из тюрьмы для того, чтобы он мог проголосовать на выборах в Европейский парламент, но он не вернулся в камеру.
По данным издания, мужчине разрешили голосовать в воскресенье с 10:30 до полудня, он пошел голосовать и сбежал. Мужчина должен был отбывать наказание в тюрьме до 2022 года.
Напомним, Европейский парламент объявил предварительные результаты выборов, которые состоялись в странах ЕС 23-26 мая.