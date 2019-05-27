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Європарламент оголосив попередні результати виборів

Європарламент оголосив попередні результати виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Європейський парламент оголосив попередні результати виборів, які відбулися у країнах ЄС 23-26 травня, представництво посилили ліберали та "зелені", передає УНН.

Християнсько-демократична Європейська народна партія (EPP) зберігає перше місце - 179 місць (23,83%). На другому місці - соціал-демократи (S&D) - 150 мандатів (19,97%).

Альянс лібералів і демократів для Європи (ALDE&R) отримав третє місце - 107 місць (14,25%).

Серед іншим сил місця розділилися так:

  • Група Зелених/Європейський вільний Альянс (Greens/EFA) - 70 (9,32%);
  • Група європейських консерваторів і реформістів (ECR) - 58 (7,72%);
  • Група Європи націй та свободи (ENF) - 58 (7,72%);
  • Європа свободи та прямої демократії (EFDD) - 56 (7,46%);
  • Конфедеративна група Європейських об’єднаних лівих – Нордичних зелених лівих (GUE/NGL) - 38 (5,06%);
  • незалежні члени Європарламенту (NI) - 7 (0,93%);
  • новообрані члени, не пов'язані з жодною з політичних груп, створених у Європарламенті, що йде - 28 (3,73%).

"Видно посилення представництва лібералів і зелених", - прокоментував результат співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт.

Нагадаємо, у Європарламенті націоналісти і євроскептики зміцнили позиції.

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