Європарламент оголосив попередні результати виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Європейський парламент оголосив попередні результати виборів, які відбулися у країнах ЄС 23-26 травня, представництво посилили ліберали та "зелені", передає УНН.
Християнсько-демократична Європейська народна партія (EPP) зберігає перше місце - 179 місць (23,83%). На другому місці - соціал-демократи (S&D) - 150 мандатів (19,97%).
Альянс лібералів і демократів для Європи (ALDE&R) отримав третє місце - 107 місць (14,25%).
Серед іншим сил місця розділилися так:
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- Група Зелених/Європейський вільний Альянс (Greens/EFA) - 70 (9,32%);
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- Група європейських консерваторів і реформістів (ECR) - 58 (7,72%);
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- Група Європи націй та свободи (ENF) - 58 (7,72%);
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- Європа свободи та прямої демократії (EFDD) - 56 (7,46%);
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- Конфедеративна група Європейських об’єднаних лівих – Нордичних зелених лівих (GUE/NGL) - 38 (5,06%);
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- незалежні члени Європарламенту (NI) - 7 (0,93%);
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- новообрані члени, не пов'язані з жодною з політичних груп, створених у Європарламенті, що йде - 28 (3,73%).
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"Видно посилення представництва лібералів і зелених", - прокоментував результат співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт.
Нагадаємо, у Європарламенті націоналісти і євроскептики зміцнили позиції.