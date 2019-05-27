Европарламент объявил предварительные результаты выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Европейский парламент объявил предварительные результаты выборов, которые состоялись в странах ЕС 23-26 мая, представительство усилили либералы и "зеленые", передает УНН.
Христианско-демократическая Европейская народная партия (EPP) сохраняет первое место - 179 мест (23,83%). На втором месте - социал-демократы (S&D) - 150 мандатов (19,97%).
Альянс либералов и демократов для Европы (ALDE&R) получил третье место - 107 мест (14,25%).
Среди других сил места разделились следующим образом:
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- Группа Зеленых/Европейский свободный альянс (Greens/EFA) - 70 (9,32%);
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- Группа европейских консерваторов и реформистов (ECR) - 58 (7,72%);
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- Группа Европы наций и свободы (ENF) - 58 (7,72%);
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- Европа свободы и прямой демократии (EFDD) - 56 (7,46%);
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- Конфедеративная группа Европейских объединенных левых - Нордических зеленых левых (GUE/NGL) - 38 (5,06%);
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- независимые члены Европарламента (NI) - 7 (0,93%);
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- новоизбранные члены, не связанные ни с одной из политических групп, созданных в уходящем Европарламенте - 28 (3,73%).
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"Видно усиление представительства либералов и зеленых", - прокомментировал результат сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт.
Напомним, в Европарламенте националисты и евроскептики укрепили позиции.