Европарламент объявил предварительные результаты выборов

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 35992 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 57258 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 74112 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 87865 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122173 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111424 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137636 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144612 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130122 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130194 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Европарламент объявил предварительные результаты выборов

Европарламент объявил предварительные результаты выборов

Киев  •  УНН

 • 11907 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Европейский парламент объявил предварительные результаты выборов, которые состоялись в странах ЕС 23-26 мая, представительство усилили либералы и "зеленые", передает УНН.

Христианско-демократическая Европейская народная партия (EPP) сохраняет первое место - 179 мест (23,83%). На втором месте - социал-демократы (S&D) - 150 мандатов (19,97%).

Альянс либералов и демократов для Европы (ALDE&R) получил третье место - 107 мест (14,25%).

Среди других сил места разделились следующим образом:

  • Группа Зеленых/Европейский свободный альянс (Greens/EFA) - 70 (9,32%);
  • Группа европейских консерваторов и реформистов (ECR) - 58 (7,72%);
  • Группа Европы наций и свободы (ENF) - 58 (7,72%);
  • Европа свободы и прямой демократии (EFDD) - 56 (7,46%);
  • Конфедеративная группа Европейских объединенных левых - Нордических зеленых левых (GUE/NGL) - 38 (5,06%);
  • независимые члены Европарламента (NI) - 7 (0,93%);
  • новоизбранные члены, не связанные ни с одной из политических групп, созданных в уходящем Европарламенте - 28 (3,73%).

"Видно усиление представительства либералов и зеленых", - прокомментировал результат сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт.

Напомним, в Европарламенте националисты и евроскептики укрепили позиции.

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