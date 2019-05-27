У Франції в’язень втік під час голосування на виборах

Повідомляється, що на південному заході Франції в департаменті Ло і Гаронна засудженого тимчасово відпустили з в'язниці для того, щоб він міг проголосувати на виборах до Європейського парламенту, але він не повернувся до камери.

За даними видання, чоловіку дозволили голосувати в неділю з 10:30 до полудня, він пішов голосувати і втік. Чоловік повинен був відбувати покарання у в'язниці до 2022 року.

Нагадаємо, Європейський парламент оголосив попередні результати виборів, які відбулися у країнах ЄС 23-26 травня.