У Франції в’язень втік під час голосування на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Засуджений, якого відпустили з в’язниці для голосування на виборах до Європарламенту, не повернувся до своєї камери. Про це УНН повідомляє з посиланням на французьку радіостанцію Europe 1.
Повідомляється, що на південному заході Франції в департаменті Ло і Гаронна засудженого тимчасово відпустили з в'язниці для того, щоб він міг проголосувати на виборах до Європейського парламенту, але він не повернувся до камери.
За даними видання, чоловіку дозволили голосувати в неділю з 10:30 до полудня, він пішов голосувати і втік. Чоловік повинен був відбувати покарання у в'язниці до 2022 року.
Нагадаємо, Європейський парламент оголосив попередні результати виборів, які відбулися у країнах ЄС 23-26 травня.