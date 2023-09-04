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Во Франции ввели запрет на ношение абаи в школах

Во Франции ввели запрет на ношение абаи в школах

Киев • УНН

 • 607234 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Во Франции в понедельник, 4 сентября, ввели запрет на ношение абаи, традиционного мусульманского женского платья, в школах. Под вниманием властей оказалось более 500 учебных заведений, поскольку дети по всей стране вернулись к учебе, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Французское правительство объявило о намерении ввести соответствующий запрет в прошлом месяце, ссылаясь на нарушение правил секуляризма в образовании, то есть концепции, согласно которой власть должна существовать отдельно от любого вида религий. На этом основании также было запрещено носить мусульманские платки, поскольку это является проявлением религиозной принадлежности.

Премьер-министр страны Элизабет Борн во время посещения школы на севере Франции заявила, что по состоянию на утро не было ни одного инцидента в связи с нововведениями, а власти "продолжают следить, чтобы ученики понимали значение этого правила". В то же время она добавила, что было "определенное количество школ", куда девушки приходили в абаи.

"Некоторые молодые девушки согласились его снять. С другими мы проведем дискуссии, воспитательными подходами объясним, что есть закон, который применяется", - отметила премьер.

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В свою очередь, министр образования Габриэль Аттал сообщил, что в начале учебного года власти определили 513 школ, которые могут попасть под запрет. Во Франции на сегодня около 45 000 школ, и около 12 миллионов учеников возвращаются в школу в понедельник.

Аттал отметил, что перед началом учебного года была проведена работа, чтобы определить, в каких школах это может создать проблему, добавив, что в определенных школах будут размещены обученные школьные инспекторы. Он отметил, что выступает против введения такого запрета для родителей, когда они сопровождают своих детей на школьные прогулки.

"Есть разница между тем, что происходит в школе, и тем, что происходит вне школы. Для меня важно то, что происходит в школе", - сказал он.

Как пишет издание, "жесткие левые" обвинили правительство президента Франции Эммануэля Макрона в том, что оно "с помощью запрета абаи пытается конкурировать с ультраправым Национальным объединением Марин Ле Пен". В то же время некоторые деятели правого толка призвали правительство заставить детей носить школьную форму в государственных школах. В ответ на это, министр рассказал, что объявит судебный процесс по униформе осенью.

Дополнение

В марте 2004 года Франция ввела закон, запрещающий ношение в школах знаков или одежды, "с помощью которых учащиеся демонстрируют религиозную принадлежность". Это включает большие кресты, еврейские кипы и исламские платки. В отличие от платков, абая "занимала серую зону" и до сих пор не сталкивалась с прямым запретом.

Напомним

Во Франции планируют запретить одноразовые электронные сигареты. Запрет будет введен в рамках нового национального плана борьбы с курением во Франции.

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