У Франції ввели заборону на носіння абаї у школах

Деталі

Французький уряд оголосив про намір запровадити відповідну заборону минулого місяця, посилаючись на порушення правил секуляризму в освіті, тобто концепції, згідно з якою влада має існувати окремо від будь-якого виду релігій. На цій підставі також було заборонено носити мусульманські хустки, оскільки це є проявом релігійної приналежності.

Прем'єр-міністр країни Елізабет Борн під час відвідування школи на півночі Франції заявила, що станом на ранок не було жодного інциденту у зв'язку із нововведеннями, а влада "продовжує пильнувати, щоб учні розуміли значення цього правила". Водночас вона додала, що була "певна кількість шкіл", куди дівчата приходили в абаї.

"Деякі молоді дівчата погодилися його зняти. З іншими ми проведемо дискусії, виховними підходами пояснимо, що є закон, який застосовується", - зазначила прем'єр.

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Своєю чергою, міністр освіти Габріель Аттал повідомив, що на початку навчального року влада визначила 513 шкіл, які можуть потрапити під заборону. У Франції на сьогодні близько 45 000 шкіл, й близько 12 мільйонів учнів повертаються до школи в понеділок.

Аттал зазначив, що перед початком навчального року була проведена робота, щоб визначити, у яких школах це може створити проблему, додавши, що в певних школах будуть розміщені навчені шкільні інспектори. Він зауважив, що виступає проти введення такої заборони для батьків, коли вони супроводжують своїх дітей на шкільні прогулянки.

"Є різниця між тим, що відбувається в школі, і тим, що відбувається поза школою. Для мене важливо те, що відбувається в школі", - сказав він.

Як пише видання, "жорсткі ліві" звинуватили уряд президента Франції Еммануеля Макрона в тому, що він "за допомогою заборони абаї намагається конкурувати з ультраправим Національним об’єднанням Марін Ле Пен". Водночас деякі діячі правого спрямування закликали уряд змусити дітей носити шкільну форму в державних школах. У відповідь на це, міністр розповів, що оголосить судовий процес щодо уніформи восени.

Доповнення

У березні 2004 року Франція ввела закон, який забороняє носіння в школах знаків або одягу, "за допомогою яких учні демонструють релігійну приналежність". Це включає великі хрести, єврейські кіпи та ісламські хустки. На відміну від хусток, абая "займала сіру зону" і досі не стикалася з прямою забороною.

Нагадаємо

У Франції планують заборонити одноразові електронні сигарети. Заборона буде запроваджена у рамках нового національного плану боротьби із курінням у Франції.