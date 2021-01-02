Во Франции удалось разогнать масштабный новогодний рейв: есть задержанные

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 60950 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 119968 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 130628 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 312241 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 182681 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 453507 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 335784 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 223212 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 248723 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257305 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+9°
3.6м/с
81%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 77564 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 19812 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 43255 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 38946 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 23046 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 78269 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 88840 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 178692 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 312194 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 453476 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 9940 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 25344 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 33574 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 63154 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 85867 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Во Франции удалось разогнать масштабный новогодний рейв: есть задержанные

Киев • УНН

 • 17576 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. На северо-западе Франции, недалеко от города Ренн, усиленные подразделения полиции разогнали незаконную вечеринку на 2,5 тысячи человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Во Франции удалось разогнать масштабный новогодний рейв: есть задержанные

"Несколько сотен французских полицейских в субботу остановили незаконную рейв-вечеринку на северо-западе Франции, которая проводилась накануне Нового года, вопреки комендантскому часу и ограничениям на большие собрания в рамках борьбы с распространением коронавируса", - заявили в издании.

Отмечается, что около 2500 человек со всей Франции и из-за рубежа посетили рейв на заброшенном складе в Лиероне, недалеко от Ренна. Некоторые из участников вступили в столкновения с полицией, вскоре после начала вечеринки в четверг, 31 декабря.

"Именно эти столкновения заставили полицию вызвать подкрепление, прежде чем пойти к "месту отдыха", чтобы положить конец вечеринке", - добавили в Reuters.

Отмечается, что министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил в Twitter, что более 1200 "гулякам" было сообщено о штрафных санкциях. Также организаторов мероприятий установлено, и они будут привлечены к ответственности.

По словам главы префектуры Иль и Вилен Эммануэля Бертье, около 800 участников были наказаны за посещение незаконной вечеринки, нарушение норм комендантского часа и отсутствие масок, а в основном были выданы предупреждения относительно употребления запрещенных наркотиков. По его словам, были задержаны пять человек, изъято звуковое и световое оборудование.

На данный момент прокуратура Ренна начала расследование незаконной организации музыкального мероприятия и насилия в отношении правоохранителей. В то же время, местные органы здравоохранения призвали "гуляк" самоизолироваться в течение семи дней.

Напомним, УНН сообщал, что в Франции к югу от Ренна полиция пыталась разогнать вечеринку на 2,5 тыс. человек - возникли столкновения.

Во время столкновений в канун Нового года участники вечеринки забрасывали полицейских бутылками и камнями, несколько сотрудников получили легкие ранения. Одна полицейская машина загорелась, еще три были повреждены.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,743.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.05