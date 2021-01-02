Во Франции удалось разогнать масштабный новогодний рейв: есть задержанные

"Несколько сотен французских полицейских в субботу остановили незаконную рейв-вечеринку на северо-западе Франции, которая проводилась накануне Нового года, вопреки комендантскому часу и ограничениям на большие собрания в рамках борьбы с распространением коронавируса", - заявили в издании.

Отмечается, что около 2500 человек со всей Франции и из-за рубежа посетили рейв на заброшенном складе в Лиероне, недалеко от Ренна. Некоторые из участников вступили в столкновения с полицией, вскоре после начала вечеринки в четверг, 31 декабря.

"Именно эти столкновения заставили полицию вызвать подкрепление, прежде чем пойти к "месту отдыха", чтобы положить конец вечеринке", - добавили в Reuters.

Отмечается, что министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил в Twitter, что более 1200 "гулякам" было сообщено о штрафных санкциях. Также организаторов мероприятий установлено, и они будут привлечены к ответственности.

По словам главы префектуры Иль и Вилен Эммануэля Бертье, около 800 участников были наказаны за посещение незаконной вечеринки, нарушение норм комендантского часа и отсутствие масок, а в основном были выданы предупреждения относительно употребления запрещенных наркотиков. По его словам, были задержаны пять человек, изъято звуковое и световое оборудование.

На данный момент прокуратура Ренна начала расследование незаконной организации музыкального мероприятия и насилия в отношении правоохранителей. В то же время, местные органы здравоохранения призвали "гуляк" самоизолироваться в течение семи дней.

Напомним, УНН сообщал, что в Франции к югу от Ренна полиция пыталась разогнать вечеринку на 2,5 тыс. человек - возникли столкновения.

Во время столкновений в канун Нового года участники вечеринки забрасывали полицейских бутылками и камнями, несколько сотрудников получили легкие ранения. Одна полицейская машина загорелась, еще три были повреждены.