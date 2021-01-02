У Франції вдалося розігнати масштабний новорічний рейв: є затримані

“Декілька сотень французьких поліцейських у суботу припинили незаконну рейв-вечірку на північному заході Франції, яка проводилася напередодні Нового року, всупереч комендантській годині та обмеженням на великі зібрання у межах боротьби з поширенням коронавірусу”, - заявили в виданні.

Зазначається, що близько 2500 осіб із усієї Франції та з-за кордону відвідали рейв на закинутому складі в Лієроне, недалеко від Ренна. Деякі з учасників вступили в сутички з поліцією, вже невдовзі після початку вечірки в четвер, 31 грудня.

“Саме ці зіткнення змусили поліцію викликати підкріплення, перш ніж піти до “місця відпочинку”, щоб покласти кінець вечірці”, - додали в Reuters.

Зазначається, що міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив у Twitter, що понад 1200 “гуляк” було повідомлено про штрафні санкції. Також організаторів заходів встановлено, й вони будуть притягнуті до відповідальності.

За словами глави префектури Іль-і-Вілен Еммануеля Бертьє, близько 800 учасників було покарано за відвідування незаконної вечірки, порушення норм комендантської години та відсутність масок, а в основному були видані попередження щодо вживання заборонених наркотиків. За його словами, було затримано п’ять людей, вилучено звукове та світлове обладнання.

Наразі прокуратура Ренна розпочала розслідування незаконної організації музичного заходу та насильства щодо правоохоронців. Водночас, місцеві органи охорони здоров'я закликали “гуляк” самоізолюватись протягом семи днів.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що в Франції на півдні від Ренна поліція намагалася розігнати вечірку на 2,5 тис. людей — виникли сутички.

Під час зіткнень в переддень Нового року, учасники вечірки закидували поліцейських пляшками та камінням, кілька співробітників отримали легкі поранення. Одна поліцейська машина загорілася, ще три були пошкоджені.