У Франції розганяли нелегальну новорічну вечірку на 2,5 тис. осіб - виникли сутички

"У Льєроні, на півдні від Ренна, в Іль і Вілен, майже 2500 людей зібралися на величезну нелегальну вечірку у покинутих ангарах, незважаючи на заборони та заходи з охорони здоров'я. Втрутились жандарми, що створило напруженість з її учасниками. Більшість учасників - молоді люди у віці від 20 до 30 років, прибули з різних областей та з-за кордону", - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що для безпеки на території навколо об’єкту та транспортних шляхів створили кордони із правоохоронців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що футболіст французького "ПСЖ" Неймар вирішив організувати новорічну вечірку на 150 гостей: прокуратура вимагає пояснень.