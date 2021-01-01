У Франції розганяли нелегальну новорічну вечірку на 2,5 тис. осіб - виникли сутички
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Франції на півдні від Ренна поліція намагалася розігнати вечірку на 2,5 тис. людей - виникли сутички. Про це повідомляє УНН із посиланням на Europe1.
"У Льєроні, на півдні від Ренна, в Іль і Вілен, майже 2500 людей зібралися на величезну нелегальну вечірку у покинутих ангарах, незважаючи на заборони та заходи з охорони здоров'я. Втрутились жандарми, що створило напруженість з її учасниками. Більшість учасників - молоді люди у віці від 20 до 30 років, прибули з різних областей та з-за кордону", - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що для безпеки на території навколо об’єкту та транспортних шляхів створили кордони із правоохоронців.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що футболіст французького "ПСЖ" Неймар вирішив організувати новорічну вечірку на 150 гостей: прокуратура вимагає пояснень.