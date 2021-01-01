Во Франции разгоняли нелегальную новогоднюю вечеринку на 2,5 тыс. человек - произошли столкновения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Во Франции на юг от Ренна полиция пыталась разогнать вечеринку на 2,5 тыс. человек - возникли столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Europe1.
"В Льероне, к югу от Ренна, в Иль и Вилен, почти 2500 человек собрались на огромную нелегальную вечеринку в заброшенных ангарах, несмотря на запреты и меры по охране здоровья. Вмешались жандармы, что создало напряженность с ее участниками. Большинство участников - молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, прибывшие из разных областей и з-за рубежа", - сообщили в СМИ.
Указано, что для безопасности на территории вокруг объекта и транспортных путей создали границы из правоохранителей.
Напомним, ранее сообщалось, что футболист французского "ПСЖ" Неймар решил организовать новогоднюю вечеринку на 150 гостей: прокуратура требует объяснений.