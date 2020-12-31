Футболіст Неймар вирішив організувати новорічну вечірку на 150 гостей: прокуратура вимагає пояснень

"Нападник французького футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" ("ПСЖ") бразилець Неймар да Сілва Сантос Жуніор повинен "негайно" постати перед прокуратурою штату Ріо-де-Жанейро, щоб відповісти на запитання у зв'язку повідомленнями про нібито планувалася ним п'ятиденної новорічній вечірці мінімум на 150 гостей", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Відзначається, що газета "O Globo" повідомила, що футболіст клубу "ПСЖ" нібито хоче влаштувати свято для 150-500 гостей. Представники зірки бразильського футболу зі зв'язків з громадськістю у свою чергу виступили із спростуванням публікації, що з'явилася у газеті.

"Гравець цього року не буде влаштовувати ніяких вечірок, пандемія - у розпалі, він проводить час з друзями та сім'єю", - повідомили у пресслужбі футболіста.

Нагадаємо, Центр громадського здоров'я України дав поради, як під час новорічних свят провести вечірку, щоб зменшити ризики поширення COVID-19.