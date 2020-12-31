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Футболист Неймар решил организовать новогоднюю вечеринку на 150 гостей: прокуратура требует объяснений

Киев • УНН

 • 17875 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") бразилец Неймар да Силва Сантос Жуниор должен отчитаться в прокуратуре о грандиозной вечеринке к Новому году во время пандемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Футболист Неймар решил организовать новогоднюю вечеринку на 150 гостей: прокуратура требует объяснений

"Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") бразилец Неймар да Силва Сантос Жуниор должен "немедленно" предстать перед прокуратурой штата Рио-де-Жанейро, чтобы ответить на вопросы в связи сообщениями о якобы планировании ним пятидневной новогодней вечеринке минимум на 150 гостей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что газета "O Globo" сообщила, что футболист клуба "ПСЖ" якобы хочет устроить праздник для 150-500 гостей. Представители звезды бразильского футбола по связям с общественностью в свою очередь выступили с опровержением публикации, появившейся в газете.

"Игрок в этом году не будет устраивать никаких вечеринок, пандемия - в разгаре, он проводит время с друзьями и семьей", - сообщили в пресс-службе футболиста.

Напомним, Центр общественного здоровья Украины дал советы, как во время новогодних праздников провести вечеринку, чтобы уменьшить риски распространения COVID-19.

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