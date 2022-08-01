Во Франции вспыхнули новые лесные пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Во Франции в воскресенье вспыхнули новые лесные пожары, в частности, в Гарде в лесу сосен и дубрав. Еще один пожар идет в Буш-дю-Рон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Franceinfo.
Детали
Пожар, вспыхнувший во второй половине дня вдоль департаментской дороги, на вечер уничтожил 350 гектаров соснового леса в Гарде.
Пожарные говорят, что развитие пожара “неблагоприятно” из-за сильного ветра и засухи.
Также сообщается о частичном перекрытии движения на автомагистрали A9 и об эвакуации людей из поселков, находящихся вблизи пожара. Кроме того, эвакуировали конно-спортивную базу.
В это воскресенье в департаменте был объявлен режим “чрезвычайной” бдительности по риску пожара, а также “оранжевый” уровень опасности из-за волны жары. Сообщается и о сильном пожаре в Буш-дю-Рон, который вспыхнул около 16:00 в воскресенье на автомагистрали A7 из-за сломанного автомобиля, и из-за которого в районе исчезло электроснабжение, оборваны линии связи.
Четверо пожарных во время тушения пожаров в Гарде пострадали. В том числе один серьезно, он был доставлен вертолетом в ближайший университетский больничный центр.
Дополнение
Météo France объявил "оранжевый" уровень погодной опасности для пяти департаментов из-за волны жары, охватившей Францию. Речь идет, в частности, о Дроме, Ардеше, Восточных Пиренеях, Гаре и Воклюзе.
Напомним
Французские власти задержали пожарного с юга Франции, которого обвинили в причастности к серии лесных пожаров в регионе, которые, по его словам, он начал в погоне за адреналином.