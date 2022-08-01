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У Франції спалахнули нові лісові пожежі

У Франції спалахнули нові лісові пожежі

Київ • УНН

 • 161400 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Франції в неділю спалахнули нові лісові пожежі, зокрема, в Гарді у лісі сосен та дібров. Також ще одна пожежа йде в Буш-дю-Рон. Про це повідомляє УНН з посиланням на Franceinfo.

Деталі

Пожежа, що спалахнула у другій половині дня уздовж департаментської дороги, на вечір знищила 350 гектарів соснового лісу в Гарді.

Пожежники кажуть, що розвиток пожежі “несприятливий” через сильний вітер і посуху.

Також повідомляється про часткове перекриття руху на автомагістралі A9 та про евакуацію людей з селищ, які знаходяться поблизу пожежі. Крім цього, евакуювали кінно-спортивну базу.

Цієї неділі у департаменті був оголошений режим “надзвичайної” пильності щодо ризику пожежі, а також “помаранчевий” рівень небезпеки через хвилю спеки. Повідомляється і про сильну пожежу у Буш-дю-Рон, яка спалахнула близько 16:00 у неділю на автомагістралі A7 через зламаний автомобіль, і через яку в районі зникло електропостачання, обірвано лінії зв’язку.

Четверо вогнеборців під час гасіння пожеж в Гарді постраждали. В тому числі один серйозно, він був доставлений гелікоптером до найближчого університетського лікарняного центру.

Доповнення 

Météo France оголосив "помаранчевий" рівень погодної небезпеки для п’яти департаментів через хвилю спеки, що охопила Францію. Йдеться, зокрема, про Дром, Ардеш, Східні Піренеї, Гар і Воклюз.

Нагадаємо

Французька влада затримала пожежника з півдня Франції, якого звинуватили в причетності до серії лісових пожеж у регіоні, які, за його словами, він почав у гонитві за адреналіном.

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