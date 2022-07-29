Гонитва за адреналіном: французький пожежник виявився серійним палієм

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Цього чоловіка, пожежника-добровольця з регіону Еро, заарештували в середу, повідомили місцеві прокурори.

Справа людини, яку ЗМІ охрестили «пожежним-піроманом», викликала живий інтерес у Франції, яка була вражена лісовими пожежами під час сильної спеки минулого тижня, яка змусила евакуювати тисячі людей.

Чоловік зізнався, що розпалював вогонь за допомогою запальнички 26 травня, 21 липня і нещодавно в ніч з 26 на 27 липня.

«Відповідаючи на запитання про його мотиви, він заявив, що зробив це, щоб спровокувати втручання пожежної команди, і через хвилювання, яке ці втручання викликали в нього, - сказав повідомив прокурор. - Адреналін він назвав - це його власні слова. Він також сказав, що йому потрібне громадське визнання».

Якщо його визнають винним, йому загрожує до 15 років в'язниці та штраф у розмірі 150 000 євро (153 000 доларів США).