Гонка за адреналином: французский пожарный оказался серийным поджигателем

Детали

Этого мужчину, пожарного-добровольца из региона Эро, арестовали в среду, сообщили местные прокуроры.

Дело человека, которого СМИ окрестили «пожарным-пироманом», вызвало живой интерес во Франции, который был поражен лесными пожарами во время сильной жары на прошлой неделе, заставившей эвакуировать тысячи людей.

Мужчина признался, что разжигал огонь с помощью зажигалки 26 мая, 21 июля и недавно в ночь с 26 на 27 июля.

«Отвечая на вопрос о его мотивах, он заявил, что сделал это, чтобы спровоцировать вмешательство пожарной команды, и из-за волнения, которое эти вмешательства вызвали у него, – сказал прокурор. – Адреналин он назвал – это его собственные слова. Он также сказал, что ему нужно общественное признание».

Если он будет признан виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы и штраф в размере 150 000 евро (153 000 долларов США).