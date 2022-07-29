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Гонка за адреналином: французский пожарный оказался серийным поджигателем

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. В пятницу французские власти задержали пожарного с юга Франции, которого обвинили в причастности к серии лесных пожаров в регионе, которые, по его словам, он начал в погоне за адреналином. Об этом УНН пишет со ссылкой на BFM TV.

Детали

Этого мужчину, пожарного-добровольца из региона Эро, арестовали в среду, сообщили местные прокуроры.

Дело человека, которого СМИ окрестили «пожарным-пироманом», вызвало живой интерес во Франции, который был поражен лесными пожарами во время сильной жары на прошлой неделе, заставившей эвакуировать тысячи людей.

Мужчина признался, что разжигал огонь с помощью зажигалки 26 мая, 21 июля и недавно в ночь с 26 на 27 июля.

«Отвечая на вопрос о его мотивах, он заявил, что сделал это, чтобы спровоцировать вмешательство пожарной команды, и из-за волнения, которое эти вмешательства вызвали у него, – сказал прокурор. – Адреналин он назвал – это его собственные слова. Он также сказал, что ему нужно общественное признание».

Если он будет признан виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы и штраф в размере 150 000 евро (153 000 долларов США).

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