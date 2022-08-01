Спека у Франції: у низці департаментів оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки

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"В понеділок, спека буде відчуватися вранці та вдень, температура сягатиме 35-38 градусів у департаментах, поміщених у помаранчевий режим пильності, з піком 39 градусів у бік Гара", - зазначається у прогнозі.

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У десяти департаментах оголошено "жовтий" рівень небезпеки.

Також наголошується, що ця хвиля спеки спричинена гарячими вітрами із Сахари. У вівторок і середу високі температури поширяться країною аж до півночі Франції.

Нагадаємо

Як писав УНН, десятки мільйонів американців страждають від спеки, готуючись до ще більшого підйому температур, у той час як велика пожежа спустошила частину Каліфорнії.