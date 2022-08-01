Спека у Франції: у низці департаментів оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Météo France оголосив "помаранчевий" рівень погодної небезпеки для п’яти департаментів через хвилю спеки, що охопила Францію. Йдеться, зокрема, про Дром, Ардеш, Східні Піренеї, Гар і Воклюз. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал BFMTV.
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"В понеділок, спека буде відчуватися вранці та вдень, температура сягатиме 35-38 градусів у департаментах, поміщених у помаранчевий режим пильності, з піком 39 градусів у бік Гара", - зазначається у прогнозі.
Деталі
У десяти департаментах оголошено "жовтий" рівень небезпеки.
Також наголошується, що ця хвиля спеки спричинена гарячими вітрами із Сахари. У вівторок і середу високі температури поширяться країною аж до півночі Франції.
Нагадаємо
Як писав УНН, десятки мільйонів американців страждають від спеки, готуючись до ще більшого підйому температур, у той час як велика пожежа спустошила частину Каліфорнії.