Жара во Франции: в ряде департаментов объявили "оранжевый" уровень опасности

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"В понедельник жара будет ощущаться утром и днем, температура будет достигать 35-38 градусов в департаментах, помещенных в оранжевый режим бдительности, с пиком 39 градусов в сторону Гара", - отмечается в прогнозе.

Детали

В десяти департаментах объявлен "желтый" уровень опасности.

Также отмечается, что эта волна жары вызвана горячими ветрами из Сахары. Во вторник и среду высокие температуры распространятся по стране вплоть до севера Франции.

Напомним

Как писал УНН, десятки миллионов американцев страдают от жары, готовясь к еще большему подъему температур, в то время как большой пожар опустошил часть Калифорнии.