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Жара во Франции: в ряде департаментов объявили "оранжевый" уровень опасности

Жара во Франции: в ряде департаментов объявили "оранжевый" уровень опасности

Киев • УНН

 • 128900 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Météo France объявил "оранжевый" уровень погодной опасности для пяти департаментов из-за волны жары, охватившей Францию. Речь идет, в частности, о Дроме, Ардеше, Восточных Пиренеях, Гаре и Воклюзе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал BFMTV.

Цитата

"В понедельник жара будет ощущаться утром и днем, температура будет достигать 35-38 градусов в департаментах, помещенных в оранжевый режим бдительности, с пиком 39 градусов в сторону Гара", - отмечается в прогнозе.

Детали

В десяти департаментах объявлен "желтый" уровень опасности.

Также отмечается, что эта волна жары вызвана горячими ветрами из Сахары. Во вторник и среду высокие температуры распространятся по стране вплоть до севера Франции.

Напомним 

Как писал УНН, десятки миллионов американцев страдают от жары, готовясь к еще большему подъему температур, в то время как большой пожар опустошил часть Калифорнии.

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