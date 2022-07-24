Хвиля спеки в США: лісові пожежі вирують в Каліфорнії

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Центральні та північно-східні регіони країни зіткнулися з екстремальними температурами.

Виснажлива спека також збільшила ризик загорянь, таких як велика пожежа, яка спалахнула в п'ятницю поблизу національного парку Йосеміті. Сконцентрувавшись в окрузі Маріпоса, вогонь уже знищив десять будівель, і ще тисячі перебувають під загрозою.

З вогнем борються понад 400 пожежників за допомогою гелікоптерів, які скидають воду.

В останні роки Каліфорнія та інші західні частини Сполучених Штатів були спустошені величезними, лісовими пожежами, що швидко розповсюджуються, викликаними багаторічною посухою і потеплінням клімату.

Рекордна спека

Очікується, що у столичних районах центральної частини США, таких як Даллас та Оклахома-Сіті, температура повітря перевищить понад 38 градусів за Цельсієм як мінімум протягом наступних п'яти днів.

Надзвичайна ситуація зі спекою діє у містах вздовж північно-східного узбережжя, від Бостона до Філадельфії та Вашингтона. Навіть зазвичай прохолодний тихоокеанський північний захід не уникне спеки.

Високі температури вже викликали сплеск викликів швидкої допомоги щодо захворювань, пов'язаних із спекою.

За даними NWS, у суботу на Середньому Заході США очікуються сильні грози з можливістю руйнівних вітрів, сильного граду та торнадо.