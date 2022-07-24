Волна жары в США: лесные пожары бушуют в Калифорнии

Детали

Центральные и северо-восточные регионы страны столкнулись с экстремальными температурами.

Изнурительная жара также увеличила риск возгораний, таких как большой пожар, вспыхнувший в пятницу вблизи национального парка Йосемити. Сконцентрировавшись в округе Марипоса, огонь уже уничтожил десять построек, и еще тысячи находятся под угрозой.

С огнем борются более 400 пожарных с помощью вертолетов, сбрасывающих воду.

В последние годы Калифорния и другие западные части Соединенных Штатов были опустошены огромными, быстро распространяющимися лесными пожарами, вызванными многолетней засухой и потеплением климата.

Рекордная жара

Ожидается, что в столичных районах центральной части США, таких как Даллас и Оклахома-Сити, температура воздуха превысит более 38 градусов Цельсия как минимум в течение следующих пяти дней.

Чрезвычайная ситуация с жарой действует в городах вдоль северо-восточного побережья, от Бостона до Филадельфии и Вашингтона. Даже обычно прохладный тихоокеанский северо-запад не избежит жары.

Высокие температуры уже вызвали всплеск вызовов скорой помощи по заболеваниям, связанным с жарой.

По данным NWS, в субботу на Среднем Западе США ожидаются сильные грозы с возможностью разрушительных ветров, сильного града и торнадо.