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Волна жары в США: лесные пожары бушуют в Калифорнии

Волна жары в США: лесные пожары бушуют в Калифорнии

Киев • УНН

 • 216422 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Десятки миллионов американцев страдают от жгучей жары, готовясь к еще большему подъему температур, в то время как большой пожар опустошил часть Калифорнии. Об этом УНН пишет со ссылкой на Los Angeles Times.

Детали

Центральные и северо-восточные регионы страны столкнулись с экстремальными температурами.

Изнурительная жара также увеличила риск возгораний, таких как большой пожар, вспыхнувший в пятницу вблизи национального парка Йосемити. Сконцентрировавшись в округе Марипоса, огонь уже уничтожил десять построек, и еще тысячи находятся под угрозой.

С огнем борются более 400 пожарных с помощью вертолетов, сбрасывающих воду.

В последние годы Калифорния и другие западные части Соединенных Штатов были опустошены огромными, быстро распространяющимися лесными пожарами, вызванными многолетней засухой и потеплением климата.

Рекордная жара

Ожидается, что в столичных районах центральной части США, таких как Даллас и Оклахома-Сити, температура воздуха превысит более 38 градусов Цельсия как минимум в течение следующих пяти дней.

Чрезвычайная ситуация с жарой действует в городах вдоль северо-восточного побережья, от Бостона до Филадельфии и Вашингтона. Даже обычно прохладный тихоокеанский северо-запад не избежит жары.

Высокие температуры уже вызвали всплеск вызовов скорой помощи по заболеваниям, связанным с жарой.

По данным NWS, в субботу на Среднем Западе США ожидаются сильные грозы с возможностью разрушительных ветров, сильного града и торнадо.

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