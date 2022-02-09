Во Франции более 30 человек пострадали при пожаре банкнотной фабрики
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В банкнотной фабрике Банка Франции в городе Шамальер произошел пожар. 34 человека пострадали. Об этом сообщает издание Parisien со ссылкой на ведомственную пожарно-спасательную службу (SDIS) Пюи-де-Дом, передает УНН.
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"Жертв нет, за исключением нескольких людей, которые пострадали от дыма", - сказал подполковник пожарно-спасательной службы Микаэль Бессейр.
Детали
По предварительным данным, всего пострадали 34 человека, 10 из них во время эвакуирования, среди них — двое пожарных. На момент возгорания в здании типографии находилось 378 из 700 сотрудников.
Для тушения пожара было задействовано около 60 пожарных машин и 24 единицы специальной техники.
Для установления причины возгорания будет проведено расследование.
Spectaculaire#incendieà la Banque de France à#Chamalièreshttps://t.Co/GCSlWktCgipic.twitter.com/kAJRBzOXHM— France 3 Auvergne (@F3Auvergne)February 9, 2022