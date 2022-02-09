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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Франції понад 30 людей постраждали під час пожежі банкнотної фабрики

У Франції понад 30 людей постраждали під час пожежі банкнотної фабрики

Київ • УНН

 • 12396 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. В банкнотній фабриці Банку Франції у місті Шамальєр сталася пожежа. 34 особи постраждали. Про це повідомляє видання Parisien із посиланням на відомчу пожежно-рятувальну службу (SDIS) Пюї-де-Дом, передає УНН.

Цитата

"Жертв немає, за винятком кількох людей, які постраждали від диму", - сказав підполковник пожежно-рятувальної служби Мікаель Бессейр.

Деталі

За попередніми даними, всього постраждали 34 особи, 10 з них під час евакуйовані, серед них — двоє пожежників. На момент загоряння у будівлі друкарні перебувало 378 із 700 співробітників.

Для гасіння пожежі було задіяно близько 60 пожежних машин та 24 одиниці спеціальної техніки.

Для встановлення причини займання буде проведено розслідування.

Spectaculaire #incendie à la Banque de France à #Chamalières https://t.co/GCSlWktCgi pic.twitter.com/kAJRBzOXHM

— France 3 Auvergne (@F3Auvergne) February 9, 2022

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