Во Франции обсудят введение референдумов по инициативе "желтых жилетов"

“Такие дебаты будут иметь место. Мы организуем их по всей Франции”, — заявил он. “Не вижу причин, почему мы должны выступать против этого принципа. Референдум может быть хорошим инструментом в демократии, но не по какому угодно вопросу и не на любых условиях”, — уточнил премьер.

“Мы ошибались. Мы недостаточно слушали французов. Я убежден, что они хотят, чтобы страна трансформировалась, — сказал Филипп. — Мы продолжим восстанавливать страну, заранее приобщая их”.

В последнее время движение “желтых жилетов” все настойчивее продвигает инициативу R.I.C. о так называемом референдуме гражданской инициативы. Участники протестных акций настаивают на появлении такого инструмента в стране, при помощи которого граждане могли бы, как в Швейцарии, напрямую голосовать по поправкам к законам и ряду вопросов государственной важности, если та или иная инициатива соберет нужное количество подписей.

Стоит отметить, что с 2008 года французская конституция предусматривает подобные референдумы, однако для вынесения на народный суд того или иного вопроса требуется поддержка пятой части всех депутатов Нацсобрания и 10% избирателей, то есть более 4,5 млн человек

Как сообщал УНН, по меньшей мере 66 тысяч человек приняли участие в манифестациях во Франции 15 декабря.