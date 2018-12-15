Щонайменше 66 тисяч людей взяли участь в маніфестаціях у Франції 15 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Щонайменше 66 тисяч людей взяли участь в маніфестаціях “жовтих жилетів” у Франції за станом на 18:00 (19:00 за Києвом), число маніфестантів в Парижі не перевищувало 3 тисяч чоловік. Про це в суботу з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни повідомляє видання Le Parisien, інформує УНН.
Як вказують ЗМІ, минулої суботи, в цей же час, число учасників маніфестацій досягало 126 тисяч чоловік.
Раніше повідомлялося, що число учасників протестів в країні станом на 14:50 (15:50 за Києвом) склало 33,5 тисячі осіб, з яких 2,2 тисячі — в Парижі.
У Франції з 17 листопада проходять акції протесту “жовтих жилетів”, які виступають проти зростання цін на автомобільне паливо, збільшення податків і дорожнечі життя. Маніфестації часто супроводжуються зіткненнями з поліцією і заворушеннями.
Як повідомляв УНН, за час протестів “жовтих жилетів” у Франції, учасники яких спочатку виступали проти підвищення податку на бензин і дизельне пальне, загинули семеро людей.