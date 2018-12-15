Щонайменше 66 тисяч людей взяли участь в маніфестаціях у Франції 15 грудня

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Щонайменше 66 тисяч людей взяли участь в маніфестаціях “жовтих жилетів” у Франції за станом на 18:00 (19:00 за Києвом), число маніфестантів в Парижі не перевищувало 3 тисяч чоловік. Про це в суботу з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни повідомляє видання Le Parisien, інформує УНН.