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По меньшей мере 66 тысяч человек приняли участие в манифестациях во Франции 15 декабря

Киев • УНН

 • 9448 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. По меньшей мере 66 тысяч человек приняли участие в манифестациях "желтых жилетов" во Франции по состоянию на 18:00 (19:00 по Киеву), число манифестантов в Париже не превышало 3 тысяч человек. Об этом в субботу со ссылкой на министерство внутренних дел страны сообщает издание Le Parisien, информирует УНН.

По меньшей мере 66 тысяч человек приняли участие в манифестациях во Франции 15 декабря

Как указывают СМИ, в прошлую субботу, в это же время, число участников манифестаций достигало 126 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что число участников протестов в стране по состоянию на 14:50 (15:50 по Киеву) составило 33,5 тысяч человек, из которых 2,2 тысячи — в Париже.

Во Франции с 17 ноября проходят акции протеста “желтых жилетов”, выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Манифестации зачастую сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.

Как сообщал УНН, за время протестов “желтых жилетов” во Франции, участники которых сначала выступали против повышения налога на бензин и дизельное топливо, погибли семь человек.

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