По меньшей мере 66 тысяч человек приняли участие в манифестациях во Франции 15 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. По меньшей мере 66 тысяч человек приняли участие в манифестациях "желтых жилетов" во Франции по состоянию на 18:00 (19:00 по Киеву), число манифестантов в Париже не превышало 3 тысяч человек. Об этом в субботу со ссылкой на министерство внутренних дел страны сообщает издание Le Parisien, информирует УНН.
Как указывают СМИ, в прошлую субботу, в это же время, число участников манифестаций достигало 126 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что число участников протестов в стране по состоянию на 14:50 (15:50 по Киеву) составило 33,5 тысяч человек, из которых 2,2 тысячи — в Париже.
Во Франции с 17 ноября проходят акции протеста “желтых жилетов”, выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Манифестации зачастую сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.
Как сообщал УНН, за время протестов “желтых жилетов” во Франции, участники которых сначала выступали против повышения налога на бензин и дизельное топливо, погибли семь человек.