По меньшей мере 66 тысяч человек приняли участие в манифестациях во Франции 15 декабря

Как указывают СМИ, в прошлую субботу, в это же время, число участников манифестаций достигало 126 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что число участников протестов в стране по состоянию на 14:50 (15:50 по Киеву) составило 33,5 тысяч человек, из которых 2,2 тысячи — в Париже.

Во Франции с 17 ноября проходят акции протеста “желтых жилетов”, выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Манифестации зачастую сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.

Как сообщал УНН, за время протестов “желтых жилетов” во Франции, участники которых сначала выступали против повышения налога на бензин и дизельное топливо, погибли семь человек.