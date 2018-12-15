За час протестів "жовтих жилетів" у Франції загинули семеро людей

$41.400.13
45.840.29
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 1382 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 10949 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 37424 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 74958 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 61624 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76367 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92095 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87012 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 173686 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100479 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0м/с
61%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 19233 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 6818 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 8062 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 10515 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 17833 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 10948 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 173686 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 330672 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 263964 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 374743 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 37421 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16656 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21846 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27693 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48531 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

За час протестів "жовтих жилетів" у Франції загинули семеро людей

Київ • УНН

 • 9433 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. За час протестів "жовтих жилетів" у Франції, учасники яких спочатку виступали проти підвищення податку на бензин і дизельне пальне, загинули семеро людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.

За час протестів "жовтих жилетів" у Франції загинули семеро людей

"Наразі семеро людей загинули в акціях протесту "gilets jaunes" ("жовті жилети"), останній випадок з яких стався у результаті блокади протестувальників у п'ятницю", - пише видання.

Протестувальники зібралися у Парижі та інших містах п'яту суботу поспіль. Близько 69 тисяч поліцейських були мобілізовані по всій Франції, щоб запобігти повторенню насильства попередніх тижнів.

Рух, який спочатку виступав проти підвищення податків на паливо, тепер займається іншими питаннями, включаючи реформи освіти.

"Протестувальники кинули виклик заклику уряду призупинити акцію після нападу у вівторок на Різдвяний ярмарок у Страсбурзі, де бойовик убив чотирьох осіб", - зазначає видання.

В цілому, за даними поліції, наразі в країні налічується близько 33 500 учасників протесту. Сюди входять учасники протесту в Бордо, Марселі, Ліоні, Нанті, Тулузі та інших містах.

За даними влади, у цю суботу в Парижі зібралося менше 3 тис. людей. Минулого тижня їх було близько 8 тис.

Поліція у столиці Франції зупиняла і допитала 120 людей, що становить п'яту частину у порівнянні з затриманими тиждень тому.

Деякі магазини і універмаги були закриті на день. У суботу в центрі Парижа спалахнули бійки, і поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп, який намагався пробитися через поліцейські кордони.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,333.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,568.49