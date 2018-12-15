За час протестів "жовтих жилетів" у Франції загинули семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. За час протестів "жовтих жилетів" у Франції, учасники яких спочатку виступали проти підвищення податку на бензин і дизельне пальне, загинули семеро людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.
"Наразі семеро людей загинули в акціях протесту "gilets jaunes" ("жовті жилети"), останній випадок з яких стався у результаті блокади протестувальників у п'ятницю", - пише видання.
Протестувальники зібралися у Парижі та інших містах п'яту суботу поспіль. Близько 69 тисяч поліцейських були мобілізовані по всій Франції, щоб запобігти повторенню насильства попередніх тижнів.
Рух, який спочатку виступав проти підвищення податків на паливо, тепер займається іншими питаннями, включаючи реформи освіти.
"Протестувальники кинули виклик заклику уряду призупинити акцію після нападу у вівторок на Різдвяний ярмарок у Страсбурзі, де бойовик убив чотирьох осіб", - зазначає видання.
В цілому, за даними поліції, наразі в країні налічується близько 33 500 учасників протесту. Сюди входять учасники протесту в Бордо, Марселі, Ліоні, Нанті, Тулузі та інших містах.
За даними влади, у цю суботу в Парижі зібралося менше 3 тис. людей. Минулого тижня їх було близько 8 тис.
Поліція у столиці Франції зупиняла і допитала 120 людей, що становить п'яту частину у порівнянні з затриманими тиждень тому.
Деякі магазини і універмаги були закриті на день. У суботу в центрі Парижа спалахнули бійки, і поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп, який намагався пробитися через поліцейські кордони.