За время протестов "желтых жилетов" во Франции погибли семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. За время протестов "желтых жилетов" во Франции, учасники которых первоначально выступали против повышения налога на бензин и дизельное топливо, погибли семь человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.
"На данный момент семь человек погибли в акциях протеста "gilets jaunes" ("желтые жилеты"), последний случай из которых произошел в результате блокады протестующих в пятницу", - пишет издание.
Протестующие собрались в Париже и других городах пятую субботу подряд. Около 69 тысяч полицейских были мобилизованы по всей Франции, чтобы предотвратить повторение насилия предыдущих недель.
Движение, первоначально выступившее против повышения налогов на топливо, теперь занимается другими вопросами, включая реформы образования.
"Протестующие бросили вызов призыву правительства приостановить акцию после нападения во вторник на Рождественскую ярмарку в Страсбурге, где боевик убил четырех человек", - отмечает издание.
В целом, по данным полиции, на данный момент в стране насчитывается около 33 500 протестующих. Сюда входят протестующие в Бордо, Марселе, Лионе, Нанте, Тулузе и других городах.
По данным властей, в эту субботу в Париже собралось менее 3 тыс. человек. На прошлой неделе их было около 8 тыс.
Полиция в столице Франции останавливала и допросила 120 человек, что составляет пятую часть по сравнению с задержанными неделю назад.
Некоторые магазины и универмаги были закрыты на день. В субботу в центре Парижа вспыхнули драки, и полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, которая пыталась пробраться через полицейские кордоны.