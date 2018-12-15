За время протестов "желтых жилетов" во Франции погибли семь человек

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 2308 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 11455 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 13856 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 12599 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 45108 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 94991 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 141855 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 131541 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71447 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188932 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.7м/с
60%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 10831 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 14230 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 18265 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 16831 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 21205 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 3480 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 11433 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 13834 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 141839 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 131530 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13349 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15537 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17929 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20838 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 22359 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

За время протестов "желтых жилетов" во Франции погибли семь человек

Киев • УНН

 • 9433 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. За время протестов "желтых жилетов" во Франции, учасники которых первоначально выступали против повышения налога на бензин и дизельное топливо, погибли семь человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

За время протестов "желтых жилетов" во Франции погибли семь человек

"На данный момент семь человек погибли в акциях протеста "gilets jaunes" ("желтые жилеты"), последний случай из которых произошел в результате блокады протестующих в пятницу", - пишет издание.

Протестующие собрались в Париже и других городах пятую субботу подряд. Около 69 тысяч полицейских были мобилизованы по всей Франции, чтобы предотвратить повторение насилия предыдущих недель.

Движение, первоначально выступившее против повышения налогов на топливо, теперь занимается другими вопросами, включая реформы образования.

"Протестующие бросили вызов призыву правительства приостановить акцию после нападения во вторник на Рождественскую ярмарку в Страсбурге, где боевик убил четырех человек", - отмечает издание.

В целом, по данным полиции, на данный момент в стране насчитывается около 33 500 протестующих. Сюда входят протестующие в Бордо, Марселе, Лионе, Нанте, Тулузе и других городах.

По данным властей, в эту субботу в Париже собралось менее 3 тыс. человек. На прошлой неделе их было около 8 тыс.

Полиция в столице Франции останавливала и допросила 120 человек, что составляет пятую часть по сравнению с задержанными неделю назад.

Некоторые магазины и универмаги были закрыты на день. В субботу в центре Парижа вспыхнули драки, и полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, которая пыталась пробраться через полицейские кордоны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.27
Bitcoin
$83,365.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,316.50
Ethereum
$1,563.27