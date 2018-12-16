У Франції обговорять введення референдумів з ініціативи "жовтих жилетів"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Вимога руху “жовтих жилетів” про організацію так званих референдумів громадянської ініціативи, на яких повинні розглядатися питання державного значення, буде обговорюватися по всій Франції. Про це заявив прем’єр-міністр країни Едуар Філіп газеті Echos, передає УНН.
“Такі дебати матимуть місце. Ми організуємо їх по всій Франції”, — заявив він. “Не бачу причин, чому ми повинні виступати проти цього принципу. Референдум може бути хорошим інструментом в демократії, але не за яким завгодно питанням і не на будь-яких умовах”, — уточнив прем’єр.
“Ми помилялися. Ми недостатньо слухали французів. Я переконаний, що вони хочуть, щоб країна трансформувалася, — сказав Філіп. — Ми продовжимо відновлювати країну, заздалегідь залучаючи їх”.
Останнім часом рух “жовтих жилетів” все наполегливіше просуває ініціативу R.I.C. про так званий референдум громадянської ініціативи. Учасники протестних акцій наполягають на появу такого інструменту в країні, за допомогою якого громадяни могли б, як в Швейцарії, безпосередньо голосувати за поправки до законів і ряду питань державної ваги, якщо та чи інша ініціатива збере потрібну кількість підписів.
Варто зазначити, що з 2008 року французька конституція передбачає подібні референдуми, однак для винесення на народний суд того чи іншого питання потрібна підтримка п’ятої частини всіх депутатів нацзборів і 10% виборців, тобто більше 4,5 млн чоловік.
Як повідомляв УНН, щонайменше 66 тисяч людей взяли участь в маніфестаціях у Франції 15 грудня.