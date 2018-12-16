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У Франції обговорять введення референдумів з ініціативи "жовтих жилетів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Вимога руху “жовтих жилетів” про організацію так званих референдумів громадянської ініціативи, на яких повинні розглядатися питання державного значення, буде обговорюватися по всій Франції. Про це заявив прем’єр-міністр країни Едуар Філіп газеті Echos, передає УНН.

У Франції обговорять введення референдумів з ініціативи "жовтих жилетів"

“Такі дебати матимуть місце. Ми організуємо їх по всій Франції”, — заявив він. “Не бачу причин, чому ми повинні виступати проти цього принципу. Референдум може бути хорошим інструментом в демократії, але не за яким завгодно питанням і не на будь-яких умовах”, — уточнив прем’єр.

“Ми помилялися. Ми недостатньо слухали французів. Я переконаний, що вони хочуть, щоб країна трансформувалася, — сказав Філіп. — Ми продовжимо відновлювати країну, заздалегідь залучаючи їх”.

Останнім часом рух “жовтих жилетів” все наполегливіше просуває ініціативу R.I.C. про так званий референдум громадянської ініціативи. Учасники протестних акцій наполягають на появу такого інструменту в країні, за допомогою якого громадяни могли б, як в Швейцарії, безпосередньо голосувати за поправки до законів і ряду питань державної ваги, якщо та чи інша ініціатива збере потрібну кількість підписів.

Варто зазначити, що з 2008 року французька конституція передбачає подібні референдуми, однак для винесення на народний суд того чи іншого питання потрібна підтримка п’ятої частини всіх депутатів нацзборів і 10% виборців, тобто більше 4,5 млн чоловік.

Як повідомляв УНН, щонайменше 66 тисяч людей взяли участь в маніфестаціях у Франції 15 грудня.

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