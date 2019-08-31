Во Франции на толпу совершили нападение с ножом, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Один человек погиб, еще шесть ранены в результате нападения с ножом на юго-востоке Франции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BFM TV.
Нападение произошло на станции метро Laurent Bonnevay в Виллербане, недалеко от Лиона, в эту субботу в 16:30 по местному времени.
По данным издания, по меньшей мере один человек погиб и шесть человек получили ранения.
Подозреваемые - двое мужчин, один из которых был задержан полицией, пишет издание.
Напомним, в Германии два человека погибли от нападения мужчины на вокзале.