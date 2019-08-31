У Франції на натовп здійснили напад з ножем, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Одна людина загинула, ще шістьох поранено в результаті нападу з ножем на південному сході Франції. Про це УНН повідомляє з посиланням на BFM TV.
Напад стався на станції метро Laurent Bonnevay у Віллербанні, недалеко від Ліона, у цю суботу о 16:30 за місцевим часом.
За даними видання, щонайменше одна людина загинула і шестеро осіб отримали поранення.
Підозрювані - двоє чоловіків, один з яких був затриманий поліцією, пише видання.
Нагадаємо, у Німеччині двоє людей загинули внаслідок нападу чоловіка на вокзалі.