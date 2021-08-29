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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 109981 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 128205 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 131929 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 193182 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 227948 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140226 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132210 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Актуальное
Во Франции прошли массовые протесты против коронавирусных ограничений

Во Франции прошли массовые протесты против коронавирусных ограничений

Киев  •  УНН

 • 19692 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Во Франции на улицы вышли десятки тысяч противников усиления правительственных мер по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в субботу, 28 августа, сообщило агентство AFP, передает УНН.

Детали

По данным французского министерства внутренних дел, в митингах приняли участие около 160 тысяч человек. Массовые акции протеста проходят в стране уже седьмую неделю подряд.

В Париже и ряде других городов демонстранты в основном выражали свой гнев по поводу так называемых “паспортов здоровья”, которые нужны для посещения кинотеатров, музеев или массовых мероприятий. Митингующие во французской столице, в частности, скандировали: “Свобода!”, “Сопротивление!”. Полиция сообщила о 16 задержаниях. Три правоохранителя получили легкие ранения.

“Паспорта здоровья” для посещения ресторанов, кино и путешествий

С 9 августа жители Франции обязаны предъявлять свидетельство о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни или предоставить отрицательный результат теста на коронавирус — в том числе при посещении ресторанов, кино, а также при путешествиях на поездах дальнего следования и в самолетах, осуществляющих внутренние рейсы. В некоторых регионах требование о предъявлении “санитарных пропусков” планировали ввести и для посетителей крупных торговых центров.

Тесты на коронавирус во Франции, как и в Германии, с середины октября станут платными. Таким образом власти намерены усилить давление на противников прививок.

Обязательная вакцинация сотрудников больниц и домов престарелых

Принятые в стране постановления, в частности, предусматривает обязательную вакцинацию сотрудников больниц и домов престарелых. Конституционный совет Франции 5 августа признал законность этих мероприятий. Со своей стороны, противники “санпропусков” считают, что власть нарушает права не прошли вакцинацию жителей страны, в частности, ограничивая свободу их передвижения.

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