У Франції пройшли масові протести проти коронавірусних обмежень

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За даними французького міністерства внутрішніх справ, в мітингах взяли участь близько 160 тисяч осіб. Масові акції протесту проходять в країні вже сьомий тиждень поспіль.

У Парижі і ряді інших міст демонстранти в основному висловлювали свій гнів з приводу так званих “паспортів здоров’я”, які потрібні для відвідування кінотеатрів, музеїв або масових заходів. Мітингувальники у французькій столиці, зокрема, скандували: “Свобода!”, “Опір!”. Поліція повідомила про 16 затриманнях. Три правоохоронця отримали легкі поранення.

“Паспорти здоров’я” для відвідування ресторанів, кіно і подорожей

З 9 серпня жителі Франції зобов’язані пред’являти свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 або перенесеної хвороби або надати негативний результат тесту на коронавірус — в тому числі при відвідуванні ресторанів, кіно, а також при подорожах на поїздах далекого прямування і в літаках, що здійснюють внутрішні рейси. У деяких регіонах вимогу про пред’явлення “санітарних пропусків” планували ввести і для відвідувачів великих торговельних центрів.

Тести на коронавірус у Франції, як і в Німеччині, з середини жовтня стануть платними. Таким чином влада має намір посилити тиск на супротивників щеплень.

Обов’язкова вакцинація співробітників лікарень і будинків престарілих

Прийняті в країні постанови, зокрема, передбачає обов’язкову вакцинацію співробітників лікарень і будинків престарілих. Конституційна рада Франції 5 серпня визнав законність цих заходів. Зі свого боку, противники “санпропусков” вважають, що влада порушує права не пройшли вакцинацію жителів країни, зокрема, обмежуючи свободу їх пересування.