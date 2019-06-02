Во Франции горел склад предприятия по переработке опасных отходов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В городе Сент-Уан-л'Омон во Франции в воскресенье вспыхнул пожар на складе компании, которая занимается переработкой опасных промышленных отходов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Parisien.
Пожар вызвал взрывы, которые были слышны даже в соседних коммунах, пишет издание.
К тушению пожара привлекли 107 спасателей. При тушении пожарный получил травму головы. Также на месте происшествия присутствовал 51 полицейский. Пятеро из них получили легкие ранения. К 15:00 по местному времени пламя удалось взять под контроль, пишет издание.
Напомним, что сегодня в Харьковской области на территории отделения по переработке газового конденсата и нефти из-за разгерметизации техоборудования произошла утечка газового конденсата с последующим горением.