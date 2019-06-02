В Харьковской области горело отделение по переработке нефти

Так, 2 июня в 11:10 в ГСЧС поступила информация, что в пгт Андреевка Балаклейского района на территории Шебелинского отделения по переработке газового конденсата и нефти вследствие разгерметизации технологического оборудования произошла утечка газового конденсата с последующим горением.

"В 11:42 пожар локализован на площади 50 м. кв., Открытого огня нет, проводится охлаждения технологической установки. В 12:12 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечено, что жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Днепре сегодня утром произошел пожар на заводе по изготовлению туалетной бумаги и салфеток. В 14:21 пожар был ликвидирован.