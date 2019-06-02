У Харківській області горіло відділення з переробки нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У Харківській області на території відділення з переробки газового конденсату та нафти через розгерметизацію техобладнання стався витік газового конденсату з подальшим горінням. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Так, 2 червня о 11:10 до ДСНС надійшла інформація, що в смт Андріївка Балаклійського району на території Шебелинського відділення з переробки газового конденсату та нафти внаслідок розгерметизації технологічного обладнання стався витік газового конденсату з подальшим горінням.
"О 11:42 пожежа локалізована на площі 50 м. кв., відкритого вогню немає, проводиться охолодження технологічної установки. О 12:12 пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Дніпрі сьогодні вранці сталася пожежа на заводі з виготовлення туалетного паперу та серветок. О 14:21 пожежу ліквідували.