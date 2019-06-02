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У Франції горів склад підприємства з переробки небезпечних відходів

У Франції горів склад підприємства з переробки небезпечних відходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. У місті Сент-Уан-л'Омон у Франції в неділю спалахнула пожежа на складі компанії, яка займається переробкою небезпечних промислових відходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Parisien.

Пожежа викликав вибухи, які були чутні навіть в сусідніх комунах, пише видання.

До гасіння пожежі залучили 107 рятувальників. При гасінні пожежник отримав травму голови. Також на місці події був присутній 51 поліцейський. П'ятеро з них отримали легкі поранення. До 15:00 за місцевим часом полум'я вдалося взяти під контроль, пише видання.

Нагадаємо, що сьогодні в Харківській області на території відділення з переробки газового конденсату і нафти через розгерметизацію техобладнання стався витік газового конденсату з послідуючим горінням.

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