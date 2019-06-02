У Франції горів склад підприємства з переробки небезпечних відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У місті Сент-Уан-л'Омон у Франції в неділю спалахнула пожежа на складі компанії, яка займається переробкою небезпечних промислових відходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Parisien.
Пожежа викликав вибухи, які були чутні навіть в сусідніх комунах, пише видання.
До гасіння пожежі залучили 107 рятувальників. При гасінні пожежник отримав травму голови. Також на місці події був присутній 51 поліцейський. П'ятеро з них отримали легкі поранення. До 15:00 за місцевим часом полум'я вдалося взяти під контроль, пише видання.
Нагадаємо, що сьогодні в Харківській області на території відділення з переробки газового конденсату і нафти через розгерметизацію техобладнання стався витік газового конденсату з послідуючим горінням.