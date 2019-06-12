Во Франции арестант взял в заложники стажера и надзирателя
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Во вторник 35-летний арестант, отбывающий длительное наказание в тюрьме Конде-сюр-Сарт, взял в заложники двоих человек — стажера и надзирателя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter министр юстиции Франции Николь Беллубе.
Ситуацию с заложниками позже удалось разрешить. Обоих надзирателей, которых взял в заложники заключенный, освободили, заявила министр.
«Конец захвата заложников в тюрьме Конде-сюр-Сарт. Я благодарю команды тюремной администрации и спецподразделение полиции за их участие», — написала Беллубе, пообещав оказать поддержку надзирателям.
Отмечается, что заключенный страдает от психического расстройства и проходит курс лечения.
Напомним, это не первый случай, когда заключенный берет сотрудников этой тюрьмы в заложники.