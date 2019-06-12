Во Франции арестант взял в заложники стажера и надзирателя

Ситуацию с заложниками позже удалось разрешить. Обоих надзирателей, которых взял в заложники заключенный, освободили, заявила министр.

«Конец захвата заложников в тюрьме Конде-сюр-Сарт. Я благодарю команды тюремной администрации и спецподразделение полиции за их участие», — написала Беллубе, пообещав оказать поддержку надзирателям.

Отмечается, что заключенный страдает от психического расстройства и проходит курс лечения.

Напомним, это не первый случай, когда заключенный берет сотрудников этой тюрьмы в заложники.