У Франції арештант взяв в заручники стажера і наглядача
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У вівторок 35-річний арештант, який відбуває тривале покарання у в'язниці Конде-сюр-Сарт, взяв в заручники двох осіб - стажера і наглядача. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter міністр юстиції Франції Ніколь Беллубе.
Ситуацію із заручниками пізніше вдалося вирішити. Обох наглядачів, яких взяв у заручники ув'язнений, звільнили, заявила міністр.
"Кінець захоплення заручників у в'язниці Конде-сюр-Сарт. Я дякую команди тюремної адміністрації та спецпідрозділ поліції за їх участь", - написала Беллубе, пообіцявши надати підтримку наглядачам.
Відзначається, що арештант страждає від психічного розладу і проходить курс лікування.
Нагадаємо, це не перший випадок, коли ув'язнений бере співробітників цієї в'язниці в заручники.