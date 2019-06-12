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У Франції арештант взяв в заручники стажера і наглядача

Київ • УНН

 • 9484 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. У вівторок 35-річний арештант, який відбуває тривале покарання у в'язниці Конде-сюр-Сарт, взяв в заручники двох осіб - стажера і наглядача. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter міністр юстиції Франції Ніколь Беллубе.

У Франції арештант взяв в заручники стажера і наглядача

Ситуацію із заручниками пізніше вдалося вирішити. Обох наглядачів, яких взяв у заручники ув'язнений, звільнили, заявила міністр.

"Кінець захоплення заручників у в'язниці Конде-сюр-Сарт. Я дякую команди тюремної адміністрації та спецпідрозділ поліції за їх участь", - написала Беллубе, пообіцявши надати підтримку наглядачам.

Відзначається, що арештант страждає від психічного розладу і проходить курс лікування.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли ув'язнений бере співробітників цієї в'язниці в заручники.

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