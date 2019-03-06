Протест у Франції: через теракт у тюрмі заблокували дві установи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Після теракту в тюрмі Конде-сюр-Сарт наглядачі заблокували дві установи на підтримку двох співробітників, яких вбили напередодні. Про це повідомляє France Info, передає УНН.
У середу, 6 березня, близько сотні наглядачів в'язниці Конде-сюр-Сарт о 7 ранку заблокували входи до в'язниці. Перед будівлею охоронці запалили багаття, спалюючи шини та піддони. Вони незадоволені дефіцитом людських ресурсів в пенітенціарній установі. Профспілки тюремних наглядачів закликали співробітників долучитися до блокування інших тюрем і висловити своє невдоволення умовами праці та безпеки у тюрмах.
Як повідомляв УНН, у в'язниці Конде-сюр-Сарт на північному заході Франції ув'язнений під час побачення з дружиною завдав кілька ударів керамічним ножем в обличчя і живіт двом тюремним наглядачам, після чого забарикадувався в кімнаті для побачень. Поліція пішла на штурм і затримала зловмисника.
Нагадаємо, дружина нападника на охорону загинула від отриманих поранень.