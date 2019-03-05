ЧП во французской тюрьме: жена напавшего на охрану погибла от полученных ранений

По их информации, заключенный и его жена получили серьезные пулевые ранения во время штурма тюрьмы полицией. Заключенный был ранен в лицо, его состояние не вызывает опасений у медиков.

Во вторник утром 27-летний заключенный во время свидания с женой нанес несколько ударов керамическим ножом в лицо и живот двум тюремным надзирателям, после чего забаррикадировался в комнате для свиданий. Оба охранника были немедленно доставлены в больницу, их жизнь находится вне опасности.

Согласно информации радиостанции RTL, преступник отбывает 30-летний срок за похищение и убийство человека, а также за вооруженное ограбление и публичное оправдание терроризма. Отмечается, что он подвергся радикализации, будучи уже в тюрьме, однако не был переведен в блок для исламистов.

Министр юстиции Франции Николь Беллубе назвала нападение террористической атакой.

Как отмечал УНН, во Франции полиция пошла на штурм тюрьмы после нападения заключенного на охрану.