ЧП во французской тюрьме: жена напавшего на охрану погибла от полученных ранений
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Жена заключенного тюрьмы Конде-сюр-Сарт на северо-западе Франции (департамент Орн), напавшего во вторник утром на надзирателей, погибла от полученных ранений. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники, передает УНН со ссылкой также на материалы издания Le Parisien.
По их информации, заключенный и его жена получили серьезные пулевые ранения во время штурма тюрьмы полицией. Заключенный был ранен в лицо, его состояние не вызывает опасений у медиков.
Во вторник утром 27-летний заключенный во время свидания с женой нанес несколько ударов керамическим ножом в лицо и живот двум тюремным надзирателям, после чего забаррикадировался в комнате для свиданий. Оба охранника были немедленно доставлены в больницу, их жизнь находится вне опасности.
Согласно информации радиостанции RTL, преступник отбывает 30-летний срок за похищение и убийство человека, а также за вооруженное ограбление и публичное оправдание терроризма. Отмечается, что он подвергся радикализации, будучи уже в тюрьме, однако не был переведен в блок для исламистов.
Министр юстиции Франции Николь Беллубе назвала нападение террористической атакой.
Как отмечал УНН, во Франции полиция пошла на штурм тюрьмы после нападения заключенного на охрану.