У Франції поліція пішла на штурм в'язниці після нападу ув'язненого на охорону

КИЇВ. 5 березня. УНН. Поліція пішла на штурм в’язниці Конде-сюр-Сарт у Франції і затримала ув’язненого, який напав на охоронців і забарикадувався, а також його дружину. Про це повідомив в Twitter глава МВС Франції Крістоф Кастанер, передає УНН.