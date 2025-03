У Франції поліція пішла на штурм в'язниці після нападу ув'язненого на охорону

BFMTV повідомляє, що штурм в’язниці тривав близько години, в ньому були задіяні бригади спецназу і співробітники регіональних груп з безпеки і оперативного втручання. На місці було чути вибухи штурмових гранат, біля будівлі в’язниці знаходилося декілька вертольотів.

Раніше ув’язнений завдав декілька ударів керамічним ножем двом наглядачам, після чого забарикадувався в кімнаті для побачень разом зі своєю дружиною. За непідтвердженою інформацією ЗМІ, нападник заявив, що на ньому знаходиться пояс з вибухівкою. Міністр юстиції Ніколь Беллубе назвала напад терактом.

Чоловік був засуджений на 30 років за викрадення і вбивство, а також збройне пограбування і виправдання тероризму. У 2010 році в’язень прийняв іслам. Вважалося, що він “радикалізувався у тюрмі”, проте не був переведений в блок для ісламістів.

#CondéSurSarthe : le détenu et sa compagne ont été interpellés par le RAID dont je veux saluer le courage, le sang-froid et le professionnalisme.

Une fois encore, nos policiers ont fait honneur à leur uniforme, et à leur devise : « Servir sans faillir ».

Respect et gratitude.

— Christophe Castaner (@CCastaner) 5 березня 2019 р.

