Во Франции полиция пошла на штурм тюрьмы после нападения заключенного на охрану

BFMTV сообщает, что штурм тюрьмы продолжался около часа, в нем были задействованы бригады спецназа и сотрудники региональных групп по безопасности и оперативному вмешательству. На месте были слышны взрывы штурмовых гранат, у здания тюрьмы находилось несколько вертолетов.

Ранее заключенный нанес несколько ударов керамическим ножом двоим надзирателям, после чего забаррикадировался в комнате для свиданий вместе со своей женой. По неподтвержденной информации СМИ, нападавший заявил, что на нем находится пояс со взрывчаткой. Министр юстиции Николь Беллубе назвала нападение терактом.

Мужчина был осужден на 30 лет за похищение и убийство, а также вооруженное ограбление и оправдание терроризма. В 2010 году заключенный принял ислам. Считалось, что он “радикализовался в тюрьме”, однако не был переведен в блок для исламистов.

# CondéSurSarthe : le détenu et sa compagne ont été interpellés par le RAID dont je veux saluer le courage , le sang-froid et le professionnalisme.

Une fois encore, nos policiers ont fait honneur à leur uniforme, et à leur devise “Servir sans faillir”.

Respect et gratitude.

— Christophe Castaner (@CCastaner) 5 марта 2019

