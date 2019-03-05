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НП у французькій в'язниці: дружина нападника на охорону загинула від отриманих поранень

НП у французькій в'язниці: дружина нападника на охорону загинула від отриманих поранень

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Дружина ув’язненого в’язниці Конде-сюр-Сарт на північному заході Франції (департамент Орн), що напав у вівторок вранці на наглядачів, загинула від отриманих поранень. Про це повідомив телеканал BFMTV з посиланням на джерела, інформує УНН з посиланням також на матеріали видання Le Parisien.

За їхньою інформацією, ув’язнений і його дружина отримали серйозні кульові поранення під час штурму в’язниці поліцією. Ув’язнений був поранений в обличчя, його стан не викликає побоювань у медиків.

У вівторок вранці 27-річний ув’язнений під час побачення з дружиною завдав декілька ударів керамічним ножем в обличчя і живіт двом тюремним наглядачам, після чого забарикадувався в кімнаті для побачень. Обидва охоронці були негайно доставлені в лікарню, їхні життя знаходяться поза небезпекою.

Згідно з інформацією радіостанції RTL, злочинець відбуває 30-річний термін за викрадення і вбивство людини, а також за збройне пограбування і публічне виправдання тероризму. Відзначається, що він зазнав радикалізації, будучи вже у в’язниці, проте не був переведений в блок для ісламістів.

Міністр юстиції Франції Ніколь Беллубе назвала напад терористичною атакою.

Як зазначав УНН, у Франції поліція пішла на штурм в’язниці після нападу ув’язненого на охорону.

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